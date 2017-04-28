أقدمت مالكة مدرسة أهلية للبنات بمحافظة جدة على الاعتداء على 6 طالبات بالضرب، ما نتج عنه إصابتهن بإصابات مختلفة.
وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أن مركز السامر بشرطة محافظة جدة باشر يوم 29 رجب 1438هـ قضية اتهام أمهات ست من الطالبات لمالكة مدرسة أهلية بقيامها بالاعتداء عليهن.
وأضاف أن الاعتداء جاء بسبب خلاف بينهن، ونتج عن ذلك إصابات طفيفة، حيث جرى سماع أقوالهن وإحالة القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.وفق “أخبار 24”.
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