أعلنت الكلية التقنية في محافظة الخرج، استضافة إمام جامع خادم الحرمين الشريفين فضيلة الشيخ ناصر القطامي يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٦/شعبان/ ١٤٣٨هـ، وذلك في تمام الساعة (٩:٣٠) صباحًا.
إذ سيقدم فضيلته محاضرة بعنوان (القرآن والعيش مع القرآن الكريم)، على مسرح الكلية التقنية بالخرج، وذلك على متدربي ومنسوبي الكلية.
هذا وقد وجهت عمادة الكلية التقنية بالخرج الدعوة عامة للجميع لحضور المحاضرة، التي تأتي في إطار الجهود المبذولة من الكلية في مجال التوجيه والإرشاد.
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