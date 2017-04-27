تبرع مواطن بإحدى كليتيه لفتاة تعاني من الفشل الكلوي بعدما شاهد تغريدة نشرها خال الفتاة على حسابه في “تويتر” يطلب فيها متبرعاً.
وأجريت للشاب عبدالعزيز بن نافع الهمزاني، يوم أمس (الأربعاء)، عملية جراحية تكللت بالنجاح، وزرعت إحدى كليتيه للفتاة، وتدعى عجايب الشمري، وفق ما نقل خالها، الذي عبر عن جزيل شكره للرجل الذي أنقذ ابنة أخته.
وبادر مغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بإنشاء وسم (هاشتاق) لشكر الشاب المتبرع على موقفه النبيل، حيث قرر التبرع ابتغاء وجه الله تعالى دون أي مقابل مادي.وفق “أخبار 24”.
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