قال رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان إن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى أن تكون من أعلى الدول العربية الجاذبة للسياح والزوار من خلال برامج العمرة وبرامج جديدة كالسياحة الطبية.
وأكد الأمير سلطان أن المملكة تود أن يعيش سكانها وزوارها حياة طبيعة، مشيراً إلى أن مصطلح “الاختلاط” أضرّ بالمجتمع، مشدداً على أن الانفتاح لا يعني الاختلاط القسري أو أن الاختلاط ضروري للحياة، بل إن الأهم هو أن يحيا الناس بشكل طبيعي وتلقائي.
وفيما يتصل بالانفتاح السياحي للمملكة وقبول المجتمع له، أكد الأمير سلطان أنه يرى أن في هذا الأمر ميزة للمملكة، موضحاً أن الانغلاق على الذات لم يكن من سمات الجزيرة العربية طوال تاريخها.
وأضاف أن الجزيرة العربية في كل مراحلها التاريخية كانت بلداً مفتوحاً، مشيراً إلى أن المملكة قدمت في العام الماضي أكثر من 10.5 مليون تأشيرة، أي ما يعادل ثلث السكان تقريباً، وهذا أكبر دليل على انفتاحها على الآخر.
وفق “أخبار 24”.
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