قال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للجوازات بالمنطقة الشرقية العقيد معلا العتيبي، اليوم (الخميس)، إن النظام الإلكتروني للمنافذ تعرض لعطل استمر لنصف ساعة.
وأوضح أن جميع منافذ جوازات المنطقة الشرقية تأثرت بالعطل الذي بدأ عند الساعة 6:50 من مساء اليوم وعاد النظام للعمل عند الساعة 7:20، بعد تقديم مركز المعلومات الوطني للمساندة الفنية.
وكانت منافذ الخفجي والرقعي ومنفذ جسر الملك فهد قد شهدت اليوم ازدحاماً شديداً وتكدساً في مركبات المسافرين بسبب العطل الذي أشارت إليه جوازات المنطقة الشرقية.وفق “أخبار 24”.
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