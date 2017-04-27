شهدت مدينة جدة مساء اليوم الخميس حالة من عدم الاستقرار المناخي تساقطت على إثرها أمطار غزيرة مصحوبة بزخات البرد.
وأظهرت مقاطع فيديو مصورة تم تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بزخات البرد في جدة.
يشار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة كانت قد توقعت في تقرير لها اليوم الخميس هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 7 مناطق منها منطقة مكة المكرمة تبدأ اليوم الخميس وتستمر حتى الثلاثاء المقبل.
وفق “أخبار 24”.
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