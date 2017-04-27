أكد ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز أن دول الخليج تمكنت من الحفاظ على الأمن والاستقرار الذي تتمتع به شعوبها، مشدداً على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية، وحمايتها من التهديدات الداخلية والخارجية.
وقال ولي العهد إن “التحدي الأكبر لأي دولة في عالمنا المعاصر هو المحافظة على وحدتها الوطنية بعيداً عن أي مؤثرات أو تهديدات داخلية أو خارجية؛ وحدة وطنية تعلو فيها ولاءات الوطن على ما دونها من ولاءات شخصية أو عرقية أو مذهبية تفرّق ولا تجمع”.
وأضاف أن على كل فرد أن “يعمل من أجل أمن واستقرار مجتمعه، ويواجه بفطنته المؤثرات السلبية والتوجهات الفكرية المنحرفة دفاعاً عن دينه، وحماية لوطنه، ودحراً لأعدائه، وردعاً لشرورهم”.
جاء ذلك خلال رئاسته، اليوم (الخميس)، للاجتماع المشترك لوزراء الداخلية والخارجية والدفاع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يعقد في مدينة الرياض.
وفق “أخبار 24”.
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