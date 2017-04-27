أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، اليوم (الخميس)، حكماً ابتدائياً بالسجن والجلد ودفع غرامة مالية بالإضافة إلى المنع من السفر على أحد المواطنين.
وأدين المواطن بإثارة الفوضى في مطار الملك خالد الدولي بالرياض؛ حيث قاوم رجال الأمن وحاول الاعتداء عليهم بالضرب، وتلفظ بعبارات طائفية، معلناً ولاءه لدولة أجنبية معادية، ومسيئاً لولاة الأمر.
وقضت المحكمة بسجن المتهم تسع سنين ودفع غرامة قدرها ثلاثون ألف ريال، وجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه بعد انتهاء فترة محكوميته.وفق “أخبار 24”.
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