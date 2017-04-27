اعتدى صيدلي من جنسية عربية على حارس أمن بمستشفى سراة عبيدة وحاول دهسه بسيارته، وذلك بعد قيام حارس الأمن بمنعه من الدخول لسكن المستشفى الذي يقيم فيه طيلة 8 سنوات، لعدم أحقيته في ذلك بعد إنهاء التعاقد معه.
وقال المتحدث الرسمي بصحة عسير سعيد النقير إن الصيدلي كان يعمل بالمستشفى وتم إنهاء عقده بعد توطين الوظائف الفنية بالقطاع الصحي، مبيناً وفقاً لصحيفة “الوطن” أن الصيدلي رفض إخلاء السكن رغم تسلمه كافة مستحقاته من المستشفى.
وأوضح أن إدارة الأمن بالمستشفى أصدرت تعليمات بعدم تمكينه من الدخول للسكن، وأنه عندما منعه حارس الأمن من الدخول قام الصيدلي بدفع الحارس بالسيارة والشروع في دهسه، مسبباً له بعض الإصابات التي استدعت تنويمه بالمستشفى.
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