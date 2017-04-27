أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس عن استشهاد رقيبين من رجال حرس الحدود إثر تعرضهما لانفجار لغم أرضي، وإطلاق قذائف من داخل الأراضي اليمنية.
وأوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أنه عند الساعة السادسة والنصف صباحا، وأثناء قيام دورية حرس حدود بمهامها بقطاع العارضة بمنطقة جازان، تعرضت لانفجار لغم أرضي وإطلاق قذائف من الأراضي اليمنية.
وأضاف أن الحادث نتج عنه استشهاد الرقيب جابر أحمد يتيمي، ووكيل الرقيب محمد موسى جابر الريثي، فيما باشرت الجهات المختصة بحرس الحدود التحقيق في ذلك.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج