علقت مديرية الشؤون الصحية ببيشة على مقطع الفيديو المتداول لتسرب مياه الأمطار التي شهدتها المحافظة أمس (الأربعاء) إلى داخل غرف تنويم مستشفى الملك عبدالله، مؤكدةً أنها تحققت من الأمر واتخذت اللازم حياله.
وبيّن المتحدث الرسمي باسم صحة بيشة عبدالله الغامدي وفقاً لـ”سبق”، أن تسرب المياه وقع في غرفتين بقسم الأطفال والنساء في المستشفى، لافتاً إلى أن المرضى لم يتضرروا من الأمر وأن الأقسام المختصة تعاملت مع الأمر سريعاً، موضحاً في الوقت نفسه أن المستشفى عمره نحو 30 عاماً ويجرى به حالياً مشروع إعادة بنية تحتية، كما أن الأمطار التي شهدتها المحافظة غير مسبوقة.
وكان مقطع فيديو متداول قد وثّق تسرب مياه الأمطار إلى داخل غرفة في أحد أقسام المستشفى؛ حيث بيّن خلاله مصوره المكان الذي تسربت منه المياه وكيفية دخولها إلى الغرفة ومحاصرتها أسرّة المرضى.
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