تعتزم مبادرة “الله يعطيك خيرها” التي تتبناها جمعية الأطفال المعوقين إطلاق ثلاثة برامج تدريبية قريبا تضم: حقيبة تدريبية عامة تستهدف الشركات والمؤسسات والأفراد والمجموعات، والثانية متخصصة في تدريب وتخريج مدربين مؤهلين ممن يمتلكون مهارات تدريبية أولية، والثالثة حقيبة تدريبية متخصصة في السياقة الوقائية.
وأكد سعادة المشرف العام على المبادرة وعضو مجلس ادارة جمعية الاطفال المعوقين المهندس عثمان الفارس أن البرنامج التدريبي التثقيفي هو أحد اذرعة المبادرة في التوعية المتخصصة لمساندة البرامج الاخرى مثل برنامج “سلامة اسرتي” للتنقل الآمن الموجه للركاب وبرنامج “نحن قدوة” للمؤسسات الحكومية والخاصة.
وأوضح أن هذه الحقائب التدريبية تستهدف تأهيل مدربين في عدة قطاعات من أجل تنظيم دورات عامة وأخرى متخصصة في السياقة الأمنة، موضحا أن هذه البرامج التدريبية تستهدف تأهيل نحو 70 ألف شخص حتى نهاية عام 2017 من بينهم 20 ألف معلم ومشرف سيتم البدء في نشاطهم التدريبي مع بداية العام الدراسي القادم، مشيرا إلى أن التدريب في التعليم سيكون موسمي خلال العام الدراسي عبر ثلاثة مراحل وهم: رياض الأطفال، الابتدائي، والمتوسط والثانوي من خلال لجنة تدريبية مشكلة من المبادرة والتعليم وأرامكو، اما تدريب المنشآت فهو مستمر طوال العام.
وقال: إن المبادرة تتحرك وفق استراتيجية ممنهجة لإيصال رسالتها إلى مختلف فئات المجتمع في المملكة من أجل وصول الحوادث إلى أرقام متدينة ، وأضاف أن المبادرة بالتعاون مع المرور وشركائها بتراجع الحوادث بنسبة 8 في المائة والاصابات والوفيات 17% خلال الربع الأول من العام الجاري.
فيما أوضح المدير التنفيذي لمبادرة الله يعطيك خيرها الأستاذ سليمان المنصور أن البرامج التدريبة الثلاث محكمة وتستهدف مختلف فئات المجتمع بحيث يكون لدينا أشخاص مؤهلين لتدريب زملائهم في الجهات والمؤسسات والشركات مشيرا إلى ان الحقيبة العامة التي تستهدف الشركات والمؤسسات تضم مقدمة عن السلامة المرورية ومعلومات واحصاءات أساسية عن واقع الحوادث المرورية، وذكر أن حقيبة السياقة الأمنة تضم أهمية السلامة المرورية، ومقدمة عنها وكذلك مقدمة عن السياقة الآمنة، واضاف أن حقيبة تدريب وتأهيل المدربين تقوم على إعطاء المدربين مهارات واساسيات التدريب، وكذلك توضيح المبادرة والاثار السلبية للحوادث ، والتأكيد على تطبيق قواعد السلامة المرورية، تطبيق أنظمة المرور على الطريق.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج