تمكنت الجهات الأمنية في منطقة الحدود الشمالية من القبض على سجين في العقد الرابع من العمر قام بسرقة مصوغات ذهبية أثناء خروجه لمدة 24 ساعة لزيارة أسرته في مدينة عرعر.
وأوضح الناطق الإعلامي في شرطة الحدود الشمالية العقيد عويد مهدي، أن مواطناً تقدم ببلاغ لمركز شرطة الفيصلية عن تعرض منزله للسرقة والعبث وفقدان بعض الأغراض الثمينة.
وأضاف مهدي أنه اتضح قيام الجاني بكسر الباب الخارجي والداخلي للمنزل، وسرق منه مسدسا ومجموعة من المصوغات الذهبية بقيمة 100 ألف ريال وجهاز جوال.
وأشار إلى أنه بعد البحث والتحري تم التعرف على المتهم، واتضح أنه مواطن في العقد الرابع من العمر ويقضي عقوبة سجن بقضية مماثلة، مضيفاً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالته إلى جهة الاختصاص.وفق “أخبار 24”.
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