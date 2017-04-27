بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الدلم أقامت اللجنة الثقافية بمحافظة الخرج أمسيّةً ثقافية بعنوان 🙁 جنّ الشعراء وشعراء الجن : أنظار في أخبار) للشاعر والأديب الأستاذ الدكتور /عبدالله بن سليم الرشيد وأقيمت الأمسيّة بمركز التنمية الاجتماعية بالدلم مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٩ / ٧ / ١٤٣٨ هـ وأدارها الأستاذ الشاعر/ فهد بن علي العبودي بحضور رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي بالرياض الدكتور/عبدالله بن عبدالرحمن الحيدري وعدد من رجال الثقافة والشعر والأدب بالخرج والدلم وجمع من الضيوف وقد أبدع فارس الأمسيّة الدكتور الرشيد في طرح الموضوع وبأسلوبٍ شيّقٍ جذّاب مستشهداً ببعض القصص والأشعار والمواقف في هذا السياق وفِي نهاية الأمسيّة كرمت الجهات والشخصيات المشاركة من قبل رئيس نادي الرياض الأدبي ورئيس اللجنة الثقافية بالخرج د . حمدان الحارثي .
وفِي نهاية التكريم أُخذت الصور التذكارية لرئيس مجلس النادي الأدبي بالرياض والدكتور/عبدالله الرشيد مع رئيس وأعضاء اللجنة الثقافية بالخرج وأعضاء لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالدلم .
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