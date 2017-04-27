تستضيف الكلية التقنية بالخرج صباح يوم الأحد القادم الموافق 4/8/1438هـ لقاء توظيف لخريجي الكلية حيث سوف يتم خلال هذا اللقاء طرح 50 وظيفة لخريجي الكلية مقدمة من عدد شركات القطاع الخاص مثل شركة الصافي وشركة أسترللتعدين وغيرها.
وصرح وكيل شئون المتدربين في الكلية الأستاذ سعود الذياب بأن هذه الفرص الوظيفية المطروحة هي نتيجة جهد الكلية في مجال متابعة الخريجين وتوفير فرص وظيفية مناسبة لهم.
وقدم شكره لعميد الكلية الأستاذ خالد الحربي على دعمة للجهود المتعلقة بالتنسيق الوظيفي وسعيه للارتقاء بخدمات الكلية.
كما قدم شكرة للشركات المساهمة في هذا اللقاء الجدير بالذكر ان اللقاء سوف يقام بمسرح الكلية التقنية بالخرج يوم الأحد 4/8/1438هـ في تمام الساعة الثامنة صباحاً.
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