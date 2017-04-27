أجريت مساء يوم الأحد مراسم قرعة بطولة الجوهرة الأولى بالخرج المقامة على مجمع الجوهرة الرياضي مطلع الشهر المقبل و سط حضور منسوبي الفرق ال16 المشاركة، حيث أقيمت القرعة فيمجمع الجوهرة الرياضي باليمامة بدأت اولا بكلمة رحب فيها رئيس اللجنة الإعلامية الإعلامي عبدالعزيز الروقي بالحضور قبل أن يتحدث عضو اللجنة المنظمة الاستاذ ناجي الدوسري عن الآلية المتخدة في البطولة و الشروط التي سيتم أتباعها من الفرق ، و بعد ذلك أجريت القرعة على أربع مستويات ضم المستوى الأول ” انتر ميلان، اولمبي نعجان، الحله، ميلان ” و الثاني جمع ” اولمبي اليمامة، سانتوس الفيصل، السوبر ” و عن المستوى الثالث ” فلومنسي، المملكة، القنرز، روما ” وختاما بالرابع ” ألمانيا، المرنقي، نجوم العموش، نجوم الجنوب “.
ووقعت المجموعة الأولى بانتر ميلان و الفيصل و فلومنسي و ألمانيا، و جاءت الثانية بالحله و اولمبي اليمامة و المملكة و المرنقي، و ضمت المجموعة الثالثة انتر ميلان و السوبر و القنرز و نجوم العموش،فيما الرابعة اولمبي اليمامة و سانتوس و نجوم الجنوب و روما .
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