قالت مصادر إن إدارة نادي الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد، تتجه للاستئناف ضد قرار اتحاد الكرة بمعاقبة النادي على خلفية قضية اللاعب عوض خميس، إضافة إلى نيتها مطالبة اللاعب برد شيك بقيمة 6 ملايين ريال.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “إذاعة يو إف إم”، أن إدارة الهلال أكدت عزمها التقدم بشكوى للجهات الرسمية؛ لمطالبة اللاعب بدفع قيمة الشيك الذي استلمه بعد التوقيع معه؛ حيث لم تتسلم الإدارة الشيك حتى الآن بعد صرفه من قبل اللاعب.
وأضافت أن إدارة النادي ستتقدم باستئناف لمحكمة التحكيم الرياضي ضد قرار اتحاد الكرة بتغريم النادي 500 ألف ريال، وستطالب بتعويض مادي لدى غرفة فض المنازعات وإعادة كامل قيمة الصفقة لتضرر النادي من فسخ العقد.
يذكر أن إدارة اتحاد كرة القدم السعودي برئاسة عادل عزت، أصدرت قراراتها بشأن قضية لاعب النصر عوض خميس، بإيقافه لمدة 6 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال، وتغريم نادي النصر 500 ألف ريال وحرمانه من تسجيل اللاعبين لفترة واحدة، كما تقرر معاقبة نادي الهلال بتغريمه 500 ألف ريال.وفق “أخبار 24”.
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