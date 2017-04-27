أكد محمد الركباني المحامي الدولي، والمختص في القانون الرياضي، أنه لا يمكن لناديي الهلال والنصر الاتجاه إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية “كاس”، في قضية اللاعب عوض خميس، الذي وقع للناديين في وقت واحد. وقال الركباني: آخر درجات التقاضي في المملكة، هو مركز التحكيم الرياضي، ولا يمكن لأي نادٍ أن يذهب لمحكمة كاس سوى اللاعبين الأجانب.
وأوضح الركباني، أنه يحق لاتحاد الكرة تشكيل لجنة احتراف جديدة للبت في القضية، بعد الاستقالات المتتالية في اللجنة. وتابع: بموجب المادة 71 في نظام الاتحاد السعودي، يحق لمجلس الاتحاد أن يصدر قرارًا في الأمور والقضايا الطارئة، ووفقًا للنظام، يحق للاتحاد إنشاء إدارة احتراف جديدة من رئيس ونائب و3 أعضاء، ومن ثم تبت اللجنة في قضية عوض خميس.
وأشار الركباني إلى أن تحويل القضية لمركز التحكيم الرياضي السعودي غير جائز حاليًا، موضحا أن مركز التحكيم الرياضي لجنة تحكيم نهائية، ولا يمكن أن تكون لجنة أولية، ولذلك لا يمكن أن تحول قضية عوض خميس للمركز. وأكمل: مركز التحكيم الرياضي لديه اختصاص، ولا يمكن أن يتدخل أو يصدر قرارا في قضية عوض خميس إلا بنص واضح في النظام.وفق “أخبار 24”.
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