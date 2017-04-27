شدد غرم العمري وسيط اللاعبين على أنه سيستأنف ضد القرار الصادر من قبل اتحاد القدم والقاضي بإيقافه لمدة ستة أشهر مع فرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال، لدى مركز التحكيم الرياضي، وقال “سأستأنف وأنا واثق جدا من نقض القرار الذي صدر بحقي وكان قاسيا جدا فأنا لم أرتكب أي خطأ وأستغرب مثل هذا القرار”. وأضاف “بدأت في إجراءات الاستئناف ولدي محاميان بدآ في اتخاذ الإجراءات كافة من أجل تقديمها لمركز التحكيم وكلي ثقة في نقض قرارهم الغريب”.وفق “الاقتصادية” .
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غرم: لم أرتكب خطأ
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