علمت مصادر أن إدارة الشباب برئاسة عبدالله القريني أخذت الضوء الأخضر من أعضاء شرف النادي المؤثرين لتصعيد قضية الحارس محمد العويس إلى مركز التحكيم الرياضي جراء عدم رضاها عن العقوبة التي طبقت على اللاعب وترى أنها مجحفة بحق النادي.
وسلمت إدارة نادي الشباب الأمر إلى قانوني يدرس العقوبة الصادرة ويطابقها مع لوائح الاتحاد السعودي ولوائح الاتحاد الدولي “فيفا” قبل كتابة الصياغة القانونية للتظلم الذي سترفع به إلى مركز التحكيم.
وترى إدارة الشباب أن العقوبة المتوقعة كانت أكبر بكثير من تغريم اللاعب خصوصا أنه ثبت لها أن مبلغاً مالياً كبيراً دخل حساب اللاعب، ولكن عجز اللجنة في التوصل إلى المودع لا يمكن أن يتحمله نادي الشباب، عطفاً على عدم معاقبة الطرف الآخر في القضية وهو النادي الأهلي وفق “الرياض”.
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