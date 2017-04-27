انتقد الدكتور عمر الخولي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز قرار اتحاد الكرة الصادر بشأن قضية عوض الخميس والذي أوقع العقوبة المالية على كافة الأطراف بالإضافة إلى إيقاف النصر عن التسجيل لفترة انتقالات واحدة وإيقاف اللاعب ووكيله 6 أشهر، وقال الخولي في اتصال لـ»المدينة» القرار إداري وليس قانونيًا ولم يصدر من جهة قانونية باتحاد الكرة، وأحتاج لمراجعة صلاحيات اتحاد الكرة وهل من حقه اتخاذ مثل هذه القرارات أم لا.
وأضاف: لم يكن تسبيب القرار قويًا ويبدو أنه أُصدر للتخلص من الموقف، سطوة الناديين وضحت في موقف اتحاد الكرة من القضية بالنسبة للناديين، ومن الواضح أن القرار خشي تبعات معينة، ولكن السؤال هل سيتوجه النصر للفيفا ليذهب إلى آخر ما يمكن الذهاب إليه في القضية؟.
وتابع: القرار تم إصداره لامتصاص الموقف، وليس لتطبيق العدالة بالقانون، فلم يصدر القرار من جهة قضائية باتحاد الكرة، وبعد حل لجنة الاحتراف أو إدارة الاحتراف هل سيتم تشكيلها وفق القانون بالجمعية العمومية أم اتحاد الكرة سيتصدى لقرار التشكيل ويخالف النظام؟.
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