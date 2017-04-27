قال معيض الشهري، عضو إدارة الاحتراف باتحاد الكرة السعودي، إن سبب تقديم استقالته من منصبه، أمس الثلاثاء، هو تقديم خالد المقرن، رئيس الإدارة، لاستقالته.
وأوضح الشهري، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: “رأيت أن وجودي لا معنى له، مع رحيل الدكتور خالد المقرن؛ لأنه من الممكن أن يأتي شخص آخر، ويطلب فريقًا مختلفًا للعمل معه في إدارة الاحتراف”.
ونفى الشهري، أن تكون قضية عوض خميس، الذي وقع للهلال والنصر في وقت واحد، هي سبب الاستقالة.
وأوضح: “القضية منظورة، والاتحاد السعودي لديه القدرة على اتخاذ القرار، أو إحالته لجهة قادرة على اتخاذه، والاتحاد به كفاءات مثل الدكتور عادل عزت، وعادل البطي، وهم ليسوا عاجزين عن البت في القضية”.
وأضاف: “جئت مع الدكتور عبد الله البرقان، وأمضيت معه 4 سنوات رائعة في اللجنة، وتعلمت منه الكثير، ونلت خبرة واسعة، وبعده جاء التويجري، وقدم عملًا يشكر عليه”.
وعما صار من مناقشات حول قضية عوض خميس، علق بقوله: “القضايا تناقش داخل الاتحاد، ومن المستحيل أن أتكلم حول تفاصيل قضية شاركت فيها حتى لو رحلت عن الاتحاد”.وفق “أخبار 24”.
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