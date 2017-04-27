أقامت وحدة التنسيق الوظيفي بالمعهد الصناعي الثانوي في الخرج برنامجاً يستهدف خريجي المعهد والمتوقع تخرجهم وذلك يوم الأربعاء الموافق 29/07/1438هـ نفذها المدرب والمستشار / محمد عبدالله المعيقل في مقر المعهد تحت عنوان (استراتيجية اجتياز المقابلة الشخصية)
حيث كانت ورشة العمل تدور حول عدة محاور هي :
1- تعريف المقابلة الشخصية .
2- أنواع المقابلة الشخصية .
3- الإعداد للمقابلة الشخصية.
4- الاسئلة المتوقعة للمقابلة الشخصية والاجابة الأفضل لها.
5- كيفية إنهاء المقابلة الشخصية .
6- تطبيق عملي مع المتدربين في البرنامج.
7- أمور مستحسنة وأمور مرفوضة أثناء المقابلة الشخصية.
8- لغة الجسد .
9- نصائح عامة.
هذا وتقدم وحدة التنسيق الوظيفي بالمعهد البرامج التي تهدف الى توعية الخريجين بما قد يواجههم من عقبات وتحديات في مسيرته العلمية والعملية والبحث عن الفرص الوظيفية المتاحة لخريجي المعهد .
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج