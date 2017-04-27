نجحت الدوريات الأمنية بشرطة منطقة الرياض في الإطاحة بمواطنين في العقد الثالث من العمر، تورطا في ارتكاب عددٍ من جرائم الاعتداء على عمال محطات وقود وسلبهم تحت التهديد بالأسلحة النارية.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن الجهات المختصة رصدت عدداً من البلاغات حول سرقة محطات وقود بنفس الأسلوب، كما تابعت مقطع فيديو متداول يوثق لإحدى هذه الجرائم، ويظهر فيه شخصان يستخدمان سيارة “هيونداي” وهما يسرقان محطة وقود بعد تهديد العامل بمسدس والاعتداء عليه.
وأضاف الناطق، أن الدوريات الأمنية عمدت لإجراء مسح شامل واستحدثت نقاط تفتيش، ما أسفر عن رصد شخصين تتطابق أوصافهما مع الجناة يستقلان السيارة المشبوهة ويسيران بأحد الطرق الرئيسة، فجرت محاصرتهما، وألقي القبض عليهما، وأقرا بما نسب إليهما، فجرى التحفظ عليهما، وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات اللازمة.
وفق “أخبار 24”.
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