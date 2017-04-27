أطلقت شركة أسواق عبدالله العثيم اليوم الخميس مهرجان “في شهر الخير عروضنا غير” والذي يتزامن مع قرب شهر رمضان المبارك وتقدم من خلاله الشركة تخفيضاتها الموسمية الكبرى على الكثير من الأصناف ويسري المهرجان لمدة خمسة أسابيع تتجدد كل يوم خميس من كل أسبوع، متضمناً تخفيضات حقيقية وعروضاً مميزة على مئات الأصناف الأساسية والسلع الغذائية والاستهلاكية والأدوات المنزلية والإلكترونيات بالإضافة إلى مجموعة واسعة من منتجات العلامات التجارية لأسواق عبدالله العثيم والتي تصل لأسعار أقل من أسعار التكلفة للكثير من الأصناف وبأسعار منافسة وبمتناول الجميع إضافة إلى المزايا الخاصة والعروض المذهلة للعملاء الذين يحملون بطاقة برنامج الولاء اكتساب، فضلاً عن عروض مهرجان الطازج كل يوم اثنين “كيلو عليك وكيلو علينا”، في جميع فروع أسواق عبدالله العثيم المنتشرة في كافة مناطق المملكة والتي يبلغ عددها 169 فرعاً.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبدالله العثيم الأستاذ عبدالعزيز عبدالله العثيم أن الشركة تحرص أشد الحرص على تقديم خيارات متعددة من الأصناف والمنتجات لعملائنا والتي تناسب كافة شرائح المجتمع وتسعى من خلال ذلك لتوفير أجود المنتجات الاستهلاكية والغذائية بأقل الأسعار من خلال العروض الأسبوعية المتجددة، والتخفيضات الحقيقية، والمهرجانات الموسمية، وتأتي هذه الخيارات من خلال معرفة الشركة باحتياجات الأسرة الأساسية والتي استمدتها من خلال خبرتها الطويلة في قطاع التجزئة مؤكداً أن المهرجان سيستمر لمدة خمسة أسابيع مقبلة وسيشهد بإذن الله عروضاً مميزة وبأسعار منافسة .
يذكر أن أسواق عبدالله العثيم توفر الاشتراك المجاني في برنامج اكتساب لجميع عملائها داخل وخارج المملكة من خلال نقاط البيع في جميع فروعها أو من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني لأسواق عبدالله العثيم (www.othaimmarkets.com) أو من خلال تطبيق أسواق عبدالله العثيم واكتساب للبرامج الذكية، وذلك للاستفادة من الخصومات الحقيقية والعروض المميزة التي يقدمها البرنامج للمتسوقين.
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