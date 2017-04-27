تعلن مدارس الجامعة الأهلية بالخرج عن حاجتها إلى معلمين في جميع التخصصات للعام الدراسي القادم 1438/1439هـ
وسوف تكون المقابلات الشخصية بمقر الشركة بدءاً من يوم السبت القادم الموافق 29/ 4 /2017 م .
للاستفسار ج : 0595457777 ( مكتب التواصل )
تعلن مدارس الجامعة الأهلية بالخرج عن حاجتها إلى معلمين في جميع التخصصات للعام الدراسي القادم 1438/1439هـ
وسوف تكون المقابلات الشخصية بمقر الشركة بدءاً من يوم السبت القادم الموافق 29/ 4 /2017 م .
للاستفسار ج : 0595457777 ( مكتب التواصل )
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884924884.html
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج