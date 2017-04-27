برعاية سعادة مدير الجامعة المكلّف الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبدالله الحامد، تنطلق الأحد القادم فعاليات أسبوع التوعية المعلوماتية الذي تنظمه الجامعة ممثلة في كلية هندسة وعلوم الحاسب تحت شعار “#تثقف ـ تأمن” وذلك في مقر الجامعة بمدينة السيح.
وأوضح عميد كلية هندسة وعلوم الحاسب الدكتور محمد بن بطاح الشمري أن فعاليات هذا الأسبوع والتي تستمر في الفترة من ٤-٧ شعبان ١٤٣٨هـ تنطلق كجزء من رسالة الكلية بالإسهام في خدمة المجتمع. وبين الدكتور الشمري أن فعاليات الأسبوع تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع حول أخطار الجرائم المعلوماتية وكيفية مواجهتها والاهتمام في الحماية والخصوصية لدى مستخدمي التقنية، إضافة إلى زيادة وعي المجتمع حول مخاطر وعقوبات نقل الإشاعات في وسائل التواصل الاجتماعي.
كما أوضح وكيل كلية هندسة وعلوم الحاسب والمشرف العام على فعاليات أسبوع التوعية المعلوماتية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الداعج أن برنامج الفعاليات والذي شارك في إعداده مبكراً عدد كبير من منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس وموظفين وطلاب يشتمل على إقامة العديد من الندوات والمحاضرات التي تناقش موضوعات مهمة تلامس احتياجات واهتمامات المجتمع في مجال أمن المعلومات والجرائم الالكترونية وذلك بمشاركة نخبة من المتخصصين في عدد من الجهات ذات العلاقة وتشمل: مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مركز الأمن الإلكتروني في وزارة الداخلية، معهد الإدارة العامة، عمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بعد ، ووحدة التوعية الفكرية بالجامعة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج