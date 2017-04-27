واصلت لجنة مشتركة من عدة جهات بمحافظة الخرج عملها في إزالة الأحواش بالقرب من حي الريحان بالطريق الدولي الشرقي (حرض) ، ورافقت صحيفة الخرج اليوم اللجنة للتغطية ولتضع القارئ على تصور كامل بما تقوم به اللجنة .
حضر رئيس اللجنة ممثل المحافظة : عبدالله محمد العتيبي ، ومندوب الصحة : خالد سعد الحربي ، ومندوب الزراعة: د.حسين عمر العمراني ، ومندوب البلدية : حسن سيف الدوسري ، ومندوب الشرطة : فهد الدوسري ، ومندوب المياه : محمد زيد الدريهم ، ومندوب الدوريات الامنية : راشد القحطاني ، ومندوب الجوزات : عايض عبدالهادي الحبابي .
تمت إزالة العديد من الأحواش والتي أنذر أصحابها ، وكتبت عليهم التعهدات من أجل إخلاء الاحواش ، وقد شوهد حجم الإزالة في الفترة السابقة ، وكمية الأكوام من الأنقاض للازالة والتي سيتم نقلها بعد نهاية أعمال اللجنة .
تأتي هذه الحملة استجابة لمطالبات أهالي الحي لمحافظ الخرج ، واستياؤهم من الوضع الذي يعيشونه ، فقد أصبح الحي مستودعا للامراض والجراثيم والأوبئة جراء ما تخلفه الأحواش والجيف النافقة والتي لا تبتعد عن البيوت إلا بأمتار قليلة .
وتهدف الحملة وما تقوم به اللجنة إلا إزالة كل أحواش البهائم التي بالقرب من الحي وابعادها في مكان يبعد كثيرا عن الساكنين .
ذكر لنا غير واحد من ممثلي اللجنة أنهم وجدوا تفهما من المواطنين وتجاوبا كبيرين ، وذلك لمعرفتهم بالهدف الذي من أجله أقيمت الحملة ، وكذلك المساواة بين الجميع دون التفريق بين شخص وآخر .
طالب ملاك الأحواش عبر تواجدهم وسؤالهم : مكانا يتجهون إليه وطالبوا البلدية والامارة إيجاد مكان مهيأ يمارسون في أعمالهم وتجارتهم دون قلق التنقل المضني ، وخسارة الأموال في التجهيزات التي لا يمكن نقلها من مكان لآخر .
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