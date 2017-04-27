كلف معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى سعادة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبدالله الحامد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بالقيام بمهام وأعمال مدير جامعة الأمير سطّام بن عبد العزيز .
وتجدر الإشارة إلى سعادة الدكتور الحامد يشغل منصب وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي من تاريخ 20/11/1434هـ حتى الآن، وقد حصل سعادة الأستاذ الدكتور عبد العزيز الحامد على شهادة الفلسفة في الهندسة المدنية من جامعة بيرمنجهام، بريطانيا في عام 1412هـ.
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