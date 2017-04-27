تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع ما أثير في أحد البرامج التلفزيونية أمس الأول (الثلاثاء)، عن وجود تجاوزات في مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض٬ مؤكدةً أنها فتحت تحقيقاً موسعاً بخصوص ما ذُكر في هذا الشأن؛ لإثبات صحته من عدمه واتخاذ اللازم حياله.
وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”: “الوزارة شكلت لجنة من المختصين باشرت عملها منذ ورود معلومات بالأمس للتحقق مما ذكر عن مؤسسة رعاية الفتيات، وتؤكد أنها لن تسمح بحدوث أي تجاوزات”.
وكانت موظفة في مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض قد كشفت خلال استضافتها في برنامج “يا هلا” على “روتانا خليجية”٬ عن وجود تصرفات غير دينية وأخلاقية وإنسانية تُرتكب ضد نزيلات دار الفتيات بالرياض٬ الأمر الذي سارعت هيئة حقوق الإنسان بالتأكيد على متابعتها للأمر والتحقيق فيه واتخاذ الإجراءات النظامية في هذا الشأن.وفق “أخبار 24”.
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