أظهرت مقاطع فيديو تداولها مغردون على موقع “تويتر”، هطول أمطار غزيرة وصواعق رعدية على طريق مكة – جدة السريع، مما تسبب في انقطاع الكهرباء به.
وبيّن الفيديو، الذي وثقه مواطنون، تحول الطريق الذي يربط بين جدة والعاصمة المقدسة لظلام دامس بعد انقطاع التيار الكهربائي عن أعمدة الإنارة الموجودة به بشكل مفاجئ عقب هطول صاعة رعدية، ما حدا ببعض قائدي المركبات للتوقف على جانبي الطريق؛ خوفاً على حياتهم في ظل هطول الأمطار.
يذكر أن محافظة بيشة شهدت أمس (الأربعاء)، هطولاً شديداً للأمطار تسبب في تضرر عدد من المستشفيات والمدارس واحتجاز عدد من المركبات؛ ما دفع إدارة التعليم بالمحافظة لتعليق الدراسة بالمدارس المتضررة اليوم (الخميس).
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج