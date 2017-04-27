كشفت المديرية العامة للسجون عن الإجراءات التي تتخذها بشأن المسجونين المحكوم عليهم بالقصاص قبيل تنفيذ الحكم، وكذلك الموعد المحدد لإبلاغ المسجون بانتهاء كل الإجراءات القضائية الخاصة به وتنفيذ القصاص فعلياً.
وبيّن المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد أيوب بن نحيت وفقاً لـ”الوطن”، أن إبلاغ المسجون بتنفيذ حكم القصاص فيه يجرى قبل لحظات قليلة من التنفيذ، موضحاً أن هناك عدة خطوات تتبعها المديرية بشأن المحكوم عليهم بالقصاص قبل تنفيذ الحكم.
وأضاف “بن نحيت” أن المحكوم بالقصاص يبلغ بالتنفيذ من خلال قاضٍ وبوجود كادر من السجن، إلى جانب مطالبته بكتابة وصيته والصلاة ركعتين، ومن ثم توجهه لتنفيذ الحكم، مشيراً إلى أن السجون تعتمد على مرشدين دعويين لتوعية السجناء وتقديم المواعظ لهم وتهيئتهم لتقبل الأحكام القضائية والاستجابة لتنفيذها طواعية، إضافة إلى حل كل المشكلات النفسية الخاصة بهم.
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