توقع مختص في مجال المناخ أن تستمر الحالة المطرية التي تشهدها بعض مناطق المملكة حتى منتصف الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أن مناطق شمال المملكة وشمال غربها وغرب الوسطى ستعاني من تدنٍ في الرؤية الأفقية لتصل إلى أقل من 2000م.
وبيّن محلل المناخ زياد الجهني وفقاً لـ”سبق”، أن الحالة المطرية ستشمل المنطقة الجنوبية باتجاه نجران وجازان وعسير وأبها، والغربية باتجاه مرتفعات مكة والمدينة، إلى جانب المنطقة الوسطى نحو غرب الرياض وشمالها وجنوب القصيم وشرق حائل، وكذلك شرق المملكة باتجاه تربة ورنية وبيشة وما حولها.
ولفت إلى أن الحالة المطرية التي ستضرب مناطق المملكة سيصاحبها رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار، وهي ناتجة من تعمق موجات علوية وتبريد جيد مصحوب بنشاط للرياح السطحية؛ ما يساعد على عملية الرفع والتصعيد للرياح الرطبة الجنوبية وبناء سحب شاهقة الارتفاع غزيرة المطر.
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