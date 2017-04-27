أكد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدنية المنورة الشيخ صالح المغامسي أن الصلاة بالمسجد الأقصى لا تقل فضلاً عن الصلاة بالمسجد النبوي والحرم المكي، لافتاً إلى أن الصلاة فيه تعادل 250 صلاة في أي مسجد آخر.
ودلل المغامسي على صحة ما ذهب إليه باستعراض حديث صحيح للرسول صلى الله عليه وسلم، أكد في معناه أن الصلاة في المسجد النبوي تعادل 4 صلوات في المسجد الأقصى، مبيناً أن الصلاة في مسجد النبي تعادل ألف صلاة فيما سواه، ومن ثم فإن الصلاة في المسجد الأقصى تعادل 250 صلاة فيما سواه.
ولفت إلى أن المسجد الأقصى جليل المكانة في الإسلام؛ حيث كان موطئاً للأنبياء والمرسلين، كما جعل البركة حوله وأسري بالنبي محمد إليه لبيان منزلة المكان في الإسلام.
وفق “أخبار 24”.
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