أقامت إدارة التعليم ممثلاً بوحدة المبادرات النوعية مبادرتها بتنفيذ حزمه من الدورات التدريبية لمبادرة ” كفاءات ” التى تهدف إلى التأهيل المهني لشغالي الوظائف الغير تعليمية من منسوبات التعليم بعنوان “مهارات متقدمة في الوورد و الاكسل ” وذلك يوم الثلاثاء الموافق 28-7 من إعداد وتنفيذ المدرّبة المعتمدة الأستاذة “ ندى الحناكي ” بحضور عدد من إداريات الأقسام النسائية والمدارس بالتنسيق مع قسم التخطيط والتطوير ونادي حي الثانوية الثامنة في مقرها الحالي بمتوسطة وثانوية التحفيظ الأولى ..
نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
- 27/04/2017 الملحم يكرم مدرسة الامير محمد بن فهد الابتدائية
- 27/04/2017 الجمعة.. غرة شهر شعبان لتعذر رؤية الهلال
الأخبار الرئيسية
جديد المقالات
دعوة لتفعيل دور الجمعية التعاونية الزراعية بمحافظة #الدلم
د. هلال العسكر938 0
الإلحاد مذهب فكري أم مشكلة نفسية !؟
خالد آل تركي1617 0
صامدون ام متخاذلون
أنس القاسم1708 0
مُحاربة الناجح ..
ثريا الحويطي1372 0
أشياء لا تعرفها عن نفسك
سعد بن سليمان الفريخ2870 0
بقدوم الأمير زاد الخير …
خالد ال جربوع3983 1
وحدة المبادرات النوعيه في إدارة التعليم تقيم عددمن الدورات التدريبية لمبادرة (كفاءات) لمنسوبات التعليم بعنوان (مهارات متقدمة في الوورد والاكسل )
وحدة المبادرات النوعيه في إدارة التعليم تقيم عددمن الدورات التدريبية لمبادرة (كفاءات) لمنسوبات التعليم بعنوان (مهارات متقدمة في الوورد والاكسل )
نادينا :
لا يوجد وسوم
0 217
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884924806.html
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج