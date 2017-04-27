تعلن مؤسسة تكافل الخيرية بأنه تم فتح التسجيل لإعانات تكافل للعام القادم على نظام التسجيل الإلكتروني يوم الأحد 19/7/1348هـ حتى تاريخ 15/8/1438هـ مع ضرورة التأكد من صحة رقم الجوال المدخل لولى أمر الطالبة المعني باستلام الإعانة ، وذلك لضمان استفادة الطالبة من كافة الفرص وبرامج الدعم الأخرى التي تقدمها .
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مؤسسة تكافل الخيرية تعلن فتح التسجيل لإعانات تكافل للعام القادم
مؤسسة تكافل الخيرية تعلن فتح التسجيل لإعانات تكافل للعام القادم
الخرج اليوم - عبدالرحمن البعيجان :
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