قامت مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية/بنات أ/شريفة شعلان القرني. بزيارة للإبتدائية الثانية لتحفيظ القران الكريم يوم الأثنين الموافق 20-7-1438 بصحبة الأستاذه / زهرة الشدي. رئيسة قسم التوعية الأسلامية. والأستاذه/نورة السيف. قسم المبادرات ورئيسة قسم النشاط الطلابي أ/امل الرويبعة.
وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم وبعدها أنشودة ترحيبية وكلمة من طالبات الصف الرابع تلقيها عنهن الطالبة /الاء العتيبي . ومن ثم تكريم طالبات الصف الرابع لحضورهن المتميز وحصولهن على الفصل المثالي وبعدها تم افتتاح المقرآة المتميزة وافتتاح معمل الرياضيات والتجول بمعرض من إنتاج الطالبات وفي نهاية الزيارة أعربت الأستاذه شريفة القرني عن شكرها وتقديرها على الجهود المبذولة وسألت التوفيق والسداد للجميع ..
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