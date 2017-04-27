قام سعادة مدير عام التجهيزات المدرسية بوزارة التعليم الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الدندني صباح اليوم الأربعاء الموافق 29 / 7 / 1438 هـ بزيارة لثانوية ابن عثيمين ..
حيث كان في استقباله سعادة مدير التعليم بالإنابة الأستاذ خالد بن عبدالله الحربي ومساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية الدكتور صالح بن بخيت الدويلة ومدير التجهيزات المدرسية الأستاذ خالد بن عبدالله الحميد وقائد المدرسة الأستاذ محمد بن عواض الثقفي ..
تجول في أرجاء المدرسة ثم قام الوفد بعمل تجربة لمزيل كيميائي لنظافة طاولات الطلاب والاستفادة منها وتعميمها على كافة المدارس ..
بعدها اتجه لمقر إدارة تعليم الخرج وعقد اجتماع مع سعادة مدير التعليم والمساعد للشؤون المدرسية ، وفي نهاية الزيارة قدم شكره لتعليم الخرج ، مثمناً استقبال سعادة مدير التعليم ودعمه لكافة ما يخدم العملية التعليمية والتربوية وبخاصة التجهيزات المدرسية التي تمثل ركيزة اساسية في منظومتها المتكاملة.
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