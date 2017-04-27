رعى الاستاذ فهد بن ابراهيم الملحم رئيس قسم التربية البدنية والنشاط الرياضي وسفير تطوير استراتيجية الرياضة المدرسية حفل تكريم المدرسة المستضيفه لبرنامج ” تحدي المدارس ” التى تنظمها الهيئة العامة للرياضة ممثلةً في إدارة الرياضة المجتمعية والمقامة في مدرسة الامير محمد بن فهد الابتدائية وتكريم القائمين على البرنامج وجميع من ساهموا في نجاح البرنامج التي تعد خطوة إيجابية تنمي مواهب أبنائنا الرياضيين في هذه المرحلة العمرية، وتعمل على تشجيع البارزين منهم وفق أسس فنية .
وذلك بحضور المشرف التربوي الاستاذ عبدالرؤوف الجميعة وقائد المدرسة الاستاذ عبدالله بن محمد بابقي ومن جانب اخر اشاد المشرف التربوي الاستاذ عبدالرؤوف الجميعة بحسن الاستقبال والضيافة التى ليست بمستغربة على مدرسة الامير محمد بن فهد الابتدائية.
والمكرمين هم عبدالله بابقي ،عادل البراهيم ،هاني الطويل ، عادل المعيلي ،بدر العبلان ،وليد الاحمد ،خالد الزمامي .
وفي الختام هنــأ ” الملحم ” الجميع على نجاح وتميز المهرجان الرياضي ” تحدي المدارس ” مقدما الشكر والتقدير لقائد المدرسة الاستاذ عبدالله بابقي والمدارس المشاركة وكافة اعضاء اللجان المنظمه في المهرجان معتبرا بأن نجاح الأستضافة والتنظيم قد فاق كل التوقعات ومؤكدا على اهمية اقامة واستمرارية مثل المهرجانات الرياضية في محافظة الاحساء.
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