قام وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الجديد المهندس عبد الله السواحه بزيارة لأحد فروع شركة الاتصالات STC، والتقى عددًا من الجمهور وتحدث معهم عن الخدمات المقدمة لهم.
وأظهر مقطع فيديو الوزير وقد قدم إلى الفرع دون مرافقين، كما أنه تجنب ارتداء الشماغ، حيث بادر بالتحدث مع العملاء في فرع الشركة، وسألهم عن مدى رضاهم عن خدمة الاتصالات بشكل عام، وعمّا إذا كانت لديهم أي ملاحظات يريدون إبلاغه بها.
وكان السواحه قد أعلن أمس (الثلاثاء) أنه اجتمع مع قيادات كبرى شركات الاتصالات في المملكة، وعلق بعد الاجتماع: كنّا واضحين .. “المواطن أولاً”.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج