أطاحت الجهات الأمنية بالرياض بمقيم سوري أساء إلى شهداء الطائرة العمودية التي سقطت باليمن، عبر حسابه الشخصي.
وأوضحت تغريدات للشركة التي يعمل المقيم السوري بأحد فروعها بالرياض على حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، أن الجهات الأمنية تجري تحقيقا معه لاستكمال الإجراءات اللازمة.
وأعلنت الشركة تبرأها مما كتبه أحد موظفيها، معربة عن استنكارها لأي تصرف يسيء للوطن وللجنود البواسل، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني في ملاحقة من يسيء لسمعتها.
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