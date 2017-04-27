اقتحم مواطن مدرسة ابتدائية في قرية القبيبة بمنطقة المدينة المنورة، وتهجم على مدير المدرسة ووكيلها، مصطحباً معه سلاح رشاش صباح اليوم (الأربعاء).
وقالت مصادر، بحسب “عين اليوم”، إن ابن المواطن يدرس في المدرسة نفسها، وإن سبب الهجوم خلافات بين ابنه وطالب آخر، موضحة أن الحادثة أثارث الرعب بين الطلاب، وأن منسوبي المدرسة تمكنوا من السيطرة على الوضع.
وأكدت المصادر أن المواطن خرج من المدرسة بسرعة بعد مواجهته من قبل منسوبيها، لافتة إلى أن الشرطة حضرت لمقر المدرسة واستدعت أحد أقارب المواطن الذي تعهد بتسليمه للشرطة.
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