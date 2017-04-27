قالت شركة المياه الوطنية إن ما يُتداول في مواقع التواصل الاجتماعي عن فصلها عددا من الموظفين السعوديين التابعين لها بصورة جماعية غير صحيح.
وأوضحت أن الموظفين المفصولين تابعون لشركات مشغلة تعاقدت معها شركة المياه الوطنية لفترة محددة وانتهت المدة القانونية للعقود.
وبيّنت في بيان لها اليوم (الأربعاء) أنه لا توجد لدى شركة المياه رغبة في تجديد عقودها مع تلك الشركات التي قامت بتسريح الموظفين السعوديين.وفق “أخبار 24”.
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