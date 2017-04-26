يجري أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني زيارة إلى بلدة أشيقر التي تقع على مسافة ٢٠٠ كيلومتر شمال غرب مدينة الرياض.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو وصول الشيخ حمد آل ثاني إلى البلدة على متن طائرة هليكوبتر خاصة، وتجوله في الحي التراثي بالبلدة التي كانت من أشهر بلدات نجد ومحطة تجارية ونقطة توقف على طريق الحجاج.
كما زار الشيخ حمد منزل الدكتور عبدالمحسن آل الشيخ الذي أقام مأدبة غداء تكريما له، واستقبل في تجواله عددا من المواطنين الذين أرادوا السلام عليه.
وفق “أخبار 24”.
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