وقعت اليوم (الأربعاء) في مطار القاهرة الدولي مشاجرة بين سيدتين قادمتين من مدينة جدة على رحلة للخطوط السعودية، بحسب ما أكدته مصادر مصرية.
وحدثت المشاجرة بعد مشادة وقعت بين السيدتين اللتين تعمل إحداهما مضيفة في الخطوط السعودية عند سير الأمتعة، ما تسبب بإصابة المضيفة بكدمات في وجهها.
وتدخلت سلطات المطار وحررت محضر صلح بين الطرفين، حيث تنازلت المضيفة عن حقها، مراعاة لظروف السيدة الأخرى التي انهارت باكية خلال التحقيق معها.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج