أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم (الأربعاء) عدة قرارات وعقوبات على خلفية قضية اللاعب عوض خميس، كما أكد حل لجنة الاحتراف بعد استقالة أعضائها.
وأكد الاتحاد في اجتماع عُقد برئاسة رئيسه عادل عزت، أنه بعد حل لجنة الاحتراف، إثر استقالة رئيسها ونائبه واثنين من الأعضاء، واعتذار رئيس لجنة العمليات عن مهمته مديرا لإدارة الاحتراف، فإن الصلاحيات تنتقل لمجلس الإدارة، الذي أصدر العقوبات التالية وفق “أخبار 24”:
– إيقاف اللاعب لمدة 6 أشهر، وغرامة 300 ألف ريال.
– حرمان النصر من تسجيل لاعبين جدد لفترة تسجيل واحدة، وغرامة 500 ألف ريال.
– تغريم نادي الهلال 500 ألف ريال.
– اعتماد تجديد عقد اللاعب عوض خميس مع نادي النصر.
– إيقاف وسيط اللاعبين غرم العمري، وكيل اللاعب عوض، لمدة ستة أشهر.
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