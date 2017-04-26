ذكرت مصادر أن الجهات الرقابية رصدت شبهة فساد إداري بالشؤون الصحية بمنطقة تبوك، تتمثل في استمرار التعاقد مع شقيقتين وافدتين من جنسية عربية، وتتقاضيان 41 ألف ريال راتباً شهرياً، رغم أن مؤهلاتهما الدراسية لا تتناسب مع طبيعة العمل.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”سبق” أن الوافدتين تعملان في مبنى القسم النسوي بـ”صحة تبوك” على بند التشغيل الذاتي، وتم التعاقد معهما منذ صفر 1425هـ، حيث تحمل الأولى تخصص رياضيات وتعمل على ملاك مستشفى تيماء العام بمسمى أخصائي إحصاء، وتتقاضى راتباً شهرياً قدره 23 ألف ريال.
وأضافت المصادر أن الشقيقة الأخرى تحمل تخصص لغة عربية وتعمل على ملاك مستشفى الملك خالد بتبوك بمسمى أخصائي إداري، وتتقاضى راتباً شهرياً قدره 18 ألف ريال.
وأكدت المصادر أن الشقيقتين الوافدتين، تم التعاقد معهما على سلم رواتب الإداريين الخاص بالسعوديين، من دون إعلان أو مفاضلة، ودون موافقة وزارة الخدمة المدنية، مشيرة إلى أنهما تحصلان على بدل سكن، رغم وجود إسكانات خاصة بالأجانب.
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