بدأ التسجيل بمعهد الرؤية لتعليم اللغة الإنجليزية ، وسيتم بدء الدراسة والتدريب بعد أسبوعين تقريبا ، المعهد نسائي خاص ، مهيأ لتمكث فيه المتدربة أطول وقت ممكن بعد توفير كافة الخدمات الداخلية للمتدربة ، والمعهد منشأ من البداية ليكون نسائي وبها كافة الامكانانت الحديثة والتجهيزات ، كالسبورات الذكية والفصول الذكية .
الخرج – حي السلام – شارع عمر بن الخطاب – بالقرب من أسواق السعودية
0507445449
0507445441
سناب – فيسبوك – انستغرام – تويتر : thevisionkharj
www.thevisionkharj.com
الصور :
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج