عثرت دورية أمنية بمحافظة الطائف اليوم “الأربعاء” على طفلة تبلغ من العمر 12 عاما، تمشي بمفردها فجراً، وبسؤالها أفادت بهروبها وشقيقتها من والدهما بسبب تعرضهما لعنف أسري.
وأضافت المصادر، وفقا لـ”سبق”، أن دورية الأمن فوجئت بالطفلة الصغيرة تتجه نحوها، حيث كانت تسير على قدميها بالقرب من محطة وقود في حي الواسط، على طريق السيل – شمالي المحافظة، وأفادت بأنها وشقيقتها 22 عاما يتعرضان لعنف أسري من والدهما وهربتا إلى استراحة قريبة، وخرجتا منها فجر اليوم ولا تعرفان موقعها للعودة إليها.
وأوضحت المصادر أنه تم تسليم الحالة إلى مركز شرطة الحوية، شمالي الطائف، مشيرة إلى أن الطفلة لا يوجد عليها أي إصابات ظاهرة.
وأشارت إلى أنه سيتم التوصل إلى والدها واستجوابه فيما ذكرته هي وشقيقتها من اتهامه بتعنيفهما، الأمر الذي أدّى إلى هروبهما.
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