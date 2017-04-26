نجحت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض في الإطاحة بـ6 سعوديين ونازحين أعمارهم بين “العقدين الثاني والثالث”، متورطين في عددٍ من جرائم السلب تحت تهديد السلاح انتشر لبعضها مقاطع فيديو.
وحسبما صرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، فإن معلومات وعدداً من البلاغات المسجلة وردت للشرطة، تفيد بعمليات سرقة وسلب مركبات ومقتنيات، بجانب انتشار عدد من مقاطع الفيديو لجرائم سلب، مرتكبة من قبل مجموعة من الأشخاص.
وأضاف الناطق، أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بناء على هذه المعطيات نفذت عدداً من الإجراءات البحثية، ببث عدد من مصادرها السرية وسط المشبوهين وفي الأماكن المشبوهة، بجانب رصد مقاطع الفيديو المتداولة، فتمكنت من التعرف على هويات المشتبه في ارتكابهم هذه الجرائم، وهم 6 سعوديين واثنان من النازحين.
وبعد القبض عليهم وسماع أقوالهم أقروا بارتكاب 25 عملية سرقة ونهب وأرشدوا على المواقع التي ارتكبوا فيها جرائمهم، وكانت مطابقة للبلاغات المسجلة، كما أقروا بكيفية توزيع الأدوار واقتسام المسروقات بينهم، فجرى التحفظ عليهم رهن التحقيق لمعرفة إن كان لهم صلة بجرائم سلب وسرقة أخرى مماثلة، ومن ثم تقديمهم للعدالة.
وفق “أخبار 24”.
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